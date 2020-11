Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schule mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-KreisEppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Freitag, 30.10. - 18 Uhr und Montag, 02.11. - 06 Uhr am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Maximilian-Kolbe-Weg. Bisher unbekannte Täter besprühten eine Wand am Hintereingang der Schule mit mehreren Schriftzügen in schwarzer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Eppelheim, unter der Telefonnummer 06221-766377, oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

