POL-HA: 16-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Bezirksdienstes der Polizeiwache Innenstadt überprüften am Montagnachmittag (16.08.2021) in der Stadtmitte einen E-Scooter, für den kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Gegen 13.40 Uhr befuhren die Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt den Friedrich-Ebert-Platz. Dort wurden sie auf einen 16-jährigen Hagener aufmerksam, der mit seinem E-Scooter vor ihnen her fuhr. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit hielten sie den Hagener an. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten sie fest, dass an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und demnach auch kein vorgeschriebener Versicherungsschutz bestand. Die Beamten untersagten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

