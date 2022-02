Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Von einer Baustelle an der Lippestraße im Stadtteil Ahsen ist ein Radlader verschwunden. Der Diebstahl ist am Montag aufgefallen, die Tat selbst muss irgendwann am Wochenende passiert sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Dorsten:

Auf der Burgsdorffstraße wurde am Montagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Eine aufmerksame Nachbarin hatte gegen 16.45 Uhr Geräusche gehört und dann gesehen, wie ein unbekannter Tatverdächtiger aus der Wohnungstür ging. Hereingekommen ist er vermutlich durch eine eingeschlagene Glastür. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Der Tatverdächtige konnte nur grob bschrieben werden: Er war schwarz gekleidet und hatte einen schwarzen Motorradhelm auf dem Kopf. Er fuhr auf einem hellgrünen Motorrad davon, das als sehr laut beschrieben wurde. Wer den Fahrer näher beschreiben oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Aus dem Lagerraum einer Schule am Westerholter Weg sind zwei Kisten mit Corona-Tests gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter zwischen dem 26. Januar und 2. Februar in das Schulgebäude ein.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

