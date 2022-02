Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mädchen auf Schulweg angefahren - Polizei sucht Autofahrerin

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Dienstagmorgen eine 12-Jährige aus Marl im Bereich Arndtstraße/Georg-Herwegh-Straße angefahren hat. Das Mädchen war gegen 7.40 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Schule. Als sie die Georg-Herwegh-Straße überqueren wollte, wurde sie demnach von einem größeren schwarzen Auto erfasst. Anschließend sei das Auto noch ein kleines Stück weitergefahren, habe dann aber angehalten. Die Fahrerin sprach mit dem Mädchen und bot an, die 12-Jährige zur Schule zu fahren, was sie dann auch tat. In der Schule erzählte das Mädchen dann von dem Unfall, woraufhin die 12-Jährige auch ärztlich untersucht und die Polizei verständigt wurde. Die Schülerin konnte sich Teile des Kennzeichens merken, außerdem beschrieb sie die Fahrerin wie folgt: etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70m groß, normale Statur, dunkle Haut, dunkle Haare, Dreadlocks bis über die Schultern, sprach gebrochen deusch, bekleidet mit einem schwarzen Shirt, einer Strickjacke und grüner Hose. Auf der Rückbank saß außerdem ein Kind, etwa 12 bis 13 Jahre alt und ebenfalls mit dunkler Haut. Die 12-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Neben der Autofahrerin werden auch Zeugen gesucht, die den Unfall mitbekommen haben oder Hinweise geben können. Zum Anrufen bitte die 0800/2361 111 wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell