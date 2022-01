Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen im Motorraum

Nordhausen (ots)

Gegen 10 Uhr geriet bei Werther ein Ford Fiesta in Brand. Die Autofahrerin war auf der Autobahn 38 unterwegs, als sie Qualm aus dem Motorraum aufsteigen sah. Sie verließ die Autobahn, stoppte ihr Auto an der Abfahrt Werther und stieg unversehrt mit ihrem Kind aus dem Auto aus. Die Feuerwehr hüllte den Fiesta in Schaum und löschte so die Flammen. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

