Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub in Wohnung

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, gelangte ein unbekannter Mann über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Scholvener Straße. Ein zweiter Mann hielt sich vor der Wohnung auf. Die 93-jährige Bewohnerin bemerkte den Mann und sprach ihn an. Er durchsuchte die Schränke im Schlafzimmer nach Beute.

Zwischenzeitlich schob er die 93-Jährige immer wieder zur Seite und in den Flur der Wohnung.

Anschließend flüchtete er mit der Handtasche der Frau, samt Inhalt, und einer Uhr durch das Fenster in unbekannte Richtung. Beide Tatverdächtigen entfernten sich fußläufig vom Tatort.

Die 93-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: ca. 1,75m groß, dunkle Haare, dunkler Vollbart, normale Statur, dunkle Kleidung 2. Tatverdächtiger: 1,80m groß, normale Statur, helle Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell