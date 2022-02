Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Wiesengrund verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie öffneten die Terrassentür gewaltsam und nahmen Teile des Hausstandes mit, der für einen Umzug bereit stand. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in das Büro des Schwimmmeisters im Freibad an der Schützenstraße ein. Um an das Büro zu gelangen, schnitten sie die Plane der Traglufthalle auf. Entwendet wurde ein Notebook. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell