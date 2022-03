Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gartenparzellen aufgebrochen ++ Radfahrer übersehen ++ Zwei Personen verletzen sich bei Verkehrsunfall schwer ++ Autobahnabfahrt gesperrt ++

Landkreis Verden (ots)

Gartenparzellen aufgebrochen

Achim. Unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar auf mehrere Parzellen eines Kleingartenvereins in der Potsdamer Straße abgesehen. In zwei Fällen wurden den ersten Informationen zufolge unter anderem Werkzeug aus den Gartenlauben gestohlen. In fünf Fällen brachen die Diebe demnach die Lauben auf, stahlen jedoch nichts. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Die Polizei Achim sucht unter 04202/9960 Zeugen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.

Radfahrer übersehen

Oyten. Am Mittwochmorgen verletzte sich ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem VW eines 29-Jährigen leicht. Der 15-Jährige war in der Dorfstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als der 29-Jährige von der Straße "Am Friedhof" plötzlich in die Dorfstraße einfuhr. Der 29-Jährige hatte den 15-Jährigen ersten Informationen zufolge scheinbar übersehen. Der Sachschaden wird auf mehr als 1.000 Euro geschätzt.

Aufgefahren

Achim. Ein 51-jähriger Fahrer eines Busses fuhr am Mittwochmorgen in der Bremer Straße mit Fahrtrichtung Achim-Uphusen auf einen Isuzu mit Anhänger vor ihm auf. Der Fahrer des Busses hatte scheinbar übersehen, dass der 33-Jährige Fahrer des Gespanns vor ihm bremsen musste. Der 33-Jährige zog sich dabei nach ersten Informationen leichte Verletzungen zu.

Der Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.

Zwei Personen verletzen sich bei Verkehrsunfall schwer

Thedinghausen. Am Mittwochabend verletzten sich eine 17-Jährige und ein 16-Jähriger bei einem Unfall in der Braunschweiger Straße ersten Erkenntnissen zufolge schwer. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.

Den Informationen zufolge war der 16-Jährige mit der 17-Jährigen in Fahrtrichtung Emtinghausen gemeinsam auf einem Motorrad unterwegs, als der 16-Jährige in einer Kurve scheinbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 63-Jährigen zusammen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Öl verloren - Autobahnabfahrt gesperrt

Achim/A27. Am Donnerstagmorgen musste die Abfahrt "Achim-Nord" für rund eine Stunde gesperrt werden, nachdem ein VW eines 50-Jährigen nach ersten Erkenntnissen in der Abfahrt Öl verlor. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Achim streute das ausgelaufene Öl ab. Die Autobahnmeisterei wurde für folgende Sicherungsmaßnahmen ebenfalls alarmiert.

