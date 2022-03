Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Verfolgung durch den Ortskern Hambergen gesucht ++ Sich nicht ablenken lassen - Polizei weist auf Trickdiebe hin ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Zeugen nach Verfolgung durch den Ortskern Hambergen gesucht

Hambergen. Ein 15-Jähriger flüchtete am späten Dienstagnachmittag mit einem Roller mit hoher Geschwindigkeit vor einer Kontrolle der Polizei Osterholz. Die Beamten hatten den Fahrer anhalten wollen, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch durch den Ortskern von Hambergen, wobei ersten Informationen zufolge mehrere Verkehrsteilnehmende behindert und teilweise gefährdet worden sind. Die Polizei Osterholz bittet diese Verkehrsteilnehmenden oder Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise.

Als der junge Mann letztlich angehalten wurde, kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Roller wurde sichergestellt, um die weiteren Ermittlungen durchzuführen. Da an dem Roller falsche Kennzeichen angebracht waren, wurde eine Anzeige wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sich nicht ablenken lassen - Polizei weist auf Trickdiebe hin

Landkreise Verden und Osterholz. Trickdiebe haben es zuletzt vermehrt auf Geldbörsen älterer Bürgerinnen und Bürger abgesehen.

Die Polizei hatte zuletzt über einen Fall vom Freitag, 04.03.2022, berichtet, bei dem ein 81-Jähriger nach dem Geld abheben auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in der Hospitalstraße offenbar von zwei unbekannten Tätern abgelenkt und bestohlen worden war.

Am Samstag, 05.03.2022, war eine 79-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge in Osterholz-Scharmbeck auf einem Parkplatz eines Supermarktes von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt worden. Währenddessen hatten eine unbekannte zweite Frau scheinbar die Handtasche vom Beifahrersitz des Pkw der 79-Jährigen gestohlen. In beiden Fällen entstanden jeweils Schäden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei weist nun auf diese Masche hin, bei der Trickdiebe/-innen zuletzt vornehmlich ältere Menschen in Gespräche verwickelten und ein/-e zweite/-r Täter/-in anschließend die Geldbörse oder die ganze Handtasche stahlen, um an Bargeld zu gelangen. Bürgerinnen und Bürger werden um Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten, wenn Sie in Gespräche verwickelt werden. Die Wertgegenstände sollten am Körper getragen werden, sodass Langfinger keine Chance haben. Im Falle eines Falles sollte umgehend die Polizei gerufen werden, um den Fall zur Anzeige zu bringen und eine mögliche Fahndung nach Verdächtigen zu ermöglichen.

