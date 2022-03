Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt - Ermittler decken Hehlerei auf ++ Unter Alkohol am Steuer verunfallt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt - Ermittler decken Hehlerei auf

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Am Donnerstag stellten Ermittler der Polizei Osterholz umfangreiches Beweismaterial in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei sicher.

Die Beamten hatten mit Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte aus der Zentralen Polizeidirektion, der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Diensthundeführern/-innen sowie des Zolls fünf Wohnungen in Osterholz-Scharmbeck und eine Wohnung in Ritterhude durchsucht. Hintergrund waren längere Ermittlungen gegen fünf Männer im Alter von 18 bis 44 Jahren und drei Frauen im Alter von 26 bis 40 Jahren. Die acht Personen stehen im Verdacht, gestohlene Waren unter anderem im Internet zu verkaufen. Die Durchsuchungsbeschlüsse hatte das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erlassen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort mögliche Hehlerware als auch weitere Beweismittel sicher. Die Auswertung dieser Durchsuchungsergebnisse ist umfangreich und dauert an.

Unter Alkohol am Steuer verunfallt

Lilienthal. Ein 30-Jähriger verlor am Donnerstagabend ersten Erkenntnissen zufolge in der Straße "Vierhausen" nach einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Renault, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Renault kam im Seitenraum zum Stehen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann scheinbar unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ihm eine Blutprobe entnommen, die noch untersucht wird. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde einbehalten und Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell