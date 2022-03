Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 13.03.2022

Bild-Infos

Download

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Dörverden - Verkehrsunfall: Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Dörverden befuhr am frühen Samstagmittag die K 15 in Richtung der Ortschaft Westen. In einem Kurvenbereich setzte er zum Überholen an und übersah einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge kollidierte der Pkw mit dem zu überholenden sowie dem entgegenkommenden Fahrzeug. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass keines mehr fahrbereit war. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall sowohl der 24-Jährige als auch die weiteren Beteiligten nur leicht verletzt. Die K 15 wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Verden - Schiffsunfall: Am Sonntagmorgen kam es zu einem Schiffsunfall auf der Weser unweit Weserbrücke. Das Gütermotorschiff lief in Höhe des Bugs auf und schlug quer über den Fluss. Nach den jetzigen Erkenntnissen ist weder Personen- noch Sachschaden entstanden. Die Bergungsmaßnahmen dauern an. Die Wasserstraße ist derzeit gesperrt.

Bereich Achim

Achim - Trunkenheitsfahrt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Streife der Polizei Achim in der Uesener Feldstraße in Achim einen Pkw feststellen, der auffällig langsam und in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten konnten feststellen, dass der 40-jährige Fahrzeugführer aus Bremen erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Oyten - Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr im Bereich "Große Straße" in Oyten. Die eingesetzten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie vor Ort einen 15-jährigen Fahrzeugführer feststellten. Der jugendliche Fahrer, der sich unerlaubt den Pkw seiner Eltern genommen hatte, kollidierte mit einer Verkehrsinsel, einem Straßenschild und einem Gartenzaun. Dabei setzte das Fahrzeug schließlich auf, wodurch eine Weiterfahrt unmöglich wurde. Den 15-jährigen, der glücklicherweise unverletzt blieb, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck - Diebstahl: In der Osterholzer Innenstadt kam es am Samstag in den Mittagsstunden zu einem Taschendiebstahl. Der aufmerksame Ehemann der 58-jährigen Geschädigten konnte den Täter stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den 57-jährigen Täter aus Osterholz erwartet nun ein Strafverfahren.

Osterholz-Scharmbeck - Verstoß Pflichtversicherung und Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 31-jährigen Fahrzeugführer aus Osterholz auf der Myhler Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige zurzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand für den benutzten Pkw kein gültiger Versicherungsschutz. Das Kennzeichen wurde noch vor Ort durch die Beamten entsiegelt. Die Weiterfahrt des 31-jährigen Osterholzers wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Osterholz-Scharmbeck - Verkehrsunfall: Am Samstagnachmittag wollte ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo von einem Parkstreifen auf die Bahnhofstraße einfahren und übersah dabei einen von hinten herannahenden 20-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Mercedes, der die Bahnhofstraße in Richtung des Kreisverkehrs befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch der 18-jährige Beifahrer des Mercedes leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Vollersode - Illegale Müllentsorgung: Auf einem Wirtschaftsweg unweit der Friedensheimer Straße entsorgten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag etwa 3 Kubikmeter Renovierungsmüll. Unter anderem wurden Dämmwolle, Pappkartons, Bitumenreste sowie weiteres Verpackungsmaterial achtlos in die Natur geworfen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hambergen unter der Telefonnummer 04793-957580 entgegen.(Foto im Anhang)

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine relevanten Meldungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell