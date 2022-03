Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Demonstrationsgeschehen - Polizei im Landkreis Osterholz im Einsatz

Landkreis Osterholz (ots)

Die Polizei war am Montag im gesamten Landkreis Osterholz mit zahlreichen Kräften zur Begleitung von sechs Demonstrationen im Einsatz. Nur zwei Demonstrationen waren im Vorfeld bei den zuständigen Versammlungsbehörden angezeigt worden.

Zwischen 18:00 Uhr und etwa 19:30 Uhr demonstrierten Menschen in den Ortschaften Grasberg, Lilienthal, Schwanewede, Worpswede und Hambergen. Hierunter waren sowohl Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen als auch Versammlungen für Demokratie oder das Impfen festzustellen.

In Worpswede fanden mehrere Demonstrationen statt. 11 Personen zogen als unangemeldeter Aufzug durch den Ort. Sie schlossen sich am Rathaus mit einer vom Bündnis "Nie wieder!" angemeldeten Versammlung zusammen und richteten sich gemeinsam gegen Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen.

Bis zu 25 Menschen zogen in einem weiteren unangemeldeten Aufzug durch den Ort und protestierten gegen die geltenden Corona-Maßnahmen.

In Lilienthal demonstrierten zehn Menschen gegen Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen. In Grasberg protestierten 13 Personen, in Schwanewede 11 und in Hambergen neun Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell