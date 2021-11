Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Alter Sportplatz/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Straße "Alter Sportplatz" am Mittwoch (17.11.21) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell