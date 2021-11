Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Auf ein Strafverfahren muss sich ein 73-jähriger Nottulner einstellen. Er befuhr am Mittwoch (17.11.21) die B525 in Fahrtrichtung Nottuln. Gegen 19.45 Uhr kontrollierten Polizisten ihn auf Höhe einer Bushaltestelle. Zeugen meldeten vorab, dass der Nottulner in Schlangenlinien und in den Gegenverkehr gefahren sei. Der Alkoholtest war positiv. Der 73-Jährige musste mit zur Wache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem 73-Jährigen die Weiterfahrt, stellten dessen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren sein.

