Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Pixeler Straße - Täter flüchtig

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bisher unbekannter Täter hatte sich am späten Montagabend (11.04., 23.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Pixeler Straße verschafft. Ein Bewohner vernahm zunächst verdächtige Geräusche und konnte in der Folge eine unbekannte männliche Person erkennen, die zu Fuß aus dem Haus in Richtung Reinkenweg geflüchtet war. Den Erkenntnissen nach entwendete der Einbrecher ein Mobiltelefon.

Beschrieben wurde der Täter als ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und mit kräftiger Statur. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug möglicherweise einen Rucksack bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

