POL-GT: Pkw-Diebstahl am Ulmenweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag bis Montag (09.04. - 11.04.) Zutritt in ein Wohnhaus an der Kahlertstraße verschafft. Das Wohnhaus befindet sich im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Bismarckstraße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über eine Außentreppe an der Gebäuderückseite in die Wohnung im Obergeschoss und ...

