Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Bochumer Fußgängerzone gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Fußgängerzone in Bochum zwei beteiligte E-Scooter-Fahrer. Sie hatten einen Fußgänger touchiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 30-jähriger Fußgänger aus Herne am Freitag, 30. Juli, gegen 16.15 Uhr auf dem Husemannplatz in der Höhe der dortigen Bankfiliale unterwegs, als ihn nach eigenen Angaben ein unbekannter E-Scooter-Fahrer gestreift habe. Der E-Scooter-Fahrer sowie sein Beifahrer haben sich nach dem Wohlergehen des Fußgängers erkundigt und sich dann entfernt. Der 30-Jährige hat sich erst im Nachgang in ärztliche Behandlung begeben und den Unfall am gestrigen Mittwoch zur Anzeige gebracht.

Die beiden Unbekannten waren mit einem grünen E-Scooter unterwegs und werden als "südländisch" beschrieben. Desweiteren sollen sie 19 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit kräftige Statur sein und dunkle, kurze Haare haben.

Das Verkehrskommissariat bittet nun, den beteiligten E-Scooter-Fahrer, dessen Beifahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 0234 909-5206 melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell