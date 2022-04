Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der B 513 - Radfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bereits am Freitagmittag (08.04., 12.30 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich B 513/ Heckerheide ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 54-jähriger Harsewinkeler mit einem Opel die Bielefelder Straße aus Marienfeld kommend und beabsichtigte nach rechts auf die B 513 in Richtung Harsewinkel abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Harsewinkelerin mit einem Fahrrad den Radweg der Straße Heckerheide und überquerte die B 513 in Richtung Marienfeld. Beim Abbiegeversuch des Opel-Fahrers kam es zur Kollision mit der Radfahrerin, die in der Folge stürzte.

Die 41-Jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung und Beobachtung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell