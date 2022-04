Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstellen- und Fahrraddiebstahl - Polizei stellt 35-Jährigen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Sonntagvormittag (10.04., 10.50 Uhr) informierte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Kaunitzer Straße die Polizei Gütersloh über einen Dieb, der zuvor mehrere Dosen Alkoholika gestohlen hatte. Der bis dahin unbekannte Mann versuchte hierbei den Verkaufsraum ohne zu bezahlen zu verlassen und stieß hierbei die Mitarbeiterin, die sich ihm in den Weg stellte, um. Der Dieb flüchtete auf einem Mountainbike in Richtung Liemke.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnten die eingesetzten Polizeikräfte den Täter anhand von Videoaufzeichnungen identifizieren. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde in der Folge die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Der 35-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock war bereits Zuhause angekommen. Die Beamten stellten das in der Tankstelle gestohlene Diebesgut sicher. Zudem ergab die Überprüfung des vom 35-Jährigen genutzten Fahrrads, dass das Mountainbike kurz vor dem Diebstahl an der Tankstelle ebenfalls gestohlen wurde. Auch das Fahrrad nahmen die Beamten daher mit.

Der 35-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls und Fahrraddiebstahls verantworten.

