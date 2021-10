Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.3 Norderwöhrden: In Schlangenlinien über die Autobahn

Norderwöhrden (ots)

Nach dem Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 23 am Sonntagmittag hat eine Streife das verdächtige Fahrzeug in Norderwöhrden überprüft. Wie sich dabei herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen.

Kurz nach 13.00 Uhr meldeten Zeugen einen Jeep, der auf der A 23 in Fahrtrichtung Heide in Schlangenlinien unterwegs und bereits gegen die Leitplanken geraten sein sollte. Eine Streife kontrollierte den Geländewagen schließlich in der Straße Överwisch in Nordermeldorf. Am Steuer saß ein 29-Jähriger, ein Atemalkoholtest bei ihm war negativ. Ein Drogenvortest verlief allerdings positiv auf Kokain, in letzter Zeit wollte der Beschuldigte den Stoff mehrfach konsumiert haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, eine Bereitschaftsstaatsanwältin die Sicherstellung des Führerscheins. Seine Fahrzeugschlüssel musste der Beschuldigte erst einmal abgeben, er darf erst einmal keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum mehr führen.

Merle Neufeld

