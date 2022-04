POL-GT: Unbekannter Radfahrer touchiert zwei Pkw - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Verl (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.04., 19.00 Uhr - 09.04., 06.20 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Diebe einen Mercedes Sprinter an einem Wohnhaus am Rebhuhnweg. Das Fahrzeug wurde zuvor verschlossen an der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Bei dem entwendeten Transporter handelt es sich um einen roten Mercedes Sprinter, Baujahr 2016. Das Fahrzeug wurde bis zum Diebstahl mit ...

