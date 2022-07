Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 09.07.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Brand eines Mehrfamilienhauses ++ Fahrten unter Betäubungsmitteln und Alkohol ++

Brand eines Mehrfamilienhauses

Emden - Um kurz nach 21:00 Uhr wurde am gestrigen Abend der Brand eines Mehrfamilienhauses im Taxusweg gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Während ein Teil der gemeldeten Personen das Objekt bereits eigenständig verlassen hatte wurden die übrigen Anwohner evakuiert. Dieses traf ebenfalls auf ein Nachbargebäude zu. Durch die Stadt Emden wurde in einer nahe gelegenen Turnhalle eine Notunterkunft für die evakuierten Personen eingerichtet. Ein 90-jähriger Bewohner des brandbetroffenen Hauses erlitt eine Rauchvergiftung und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Eine 73-jährige Bewohnerin des Nachbarhauses musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarb. Dieser tragische Vorfall steht jedoch nicht in Zusammenhang mit dem Brand. 150 Einsatzkräfte von diversen Feuerwehren waren im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 1,5 Millionen Euro beziffert. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar.

Fahrten unter Betäubungsmitteln und Alkohol

Leer - Am Freitag haben Beamte gegen 18:00 Uhr einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Gaswerkstr. kontrolliert. Mittels eines freiwillig durchgeführten Drogentests konnte festgestellt werden, dass der Leeraner unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der 14-jährige wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

Emden - Am heutigen Samstag wurde um 04:15 Uhr ein 49-jähriger in der Emder Innenstadt kontrolliert, der mit seinem Pkw am 'Alten Markt' unterwegs gewesen ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Fast zeitgleich kam es in der Platanenstraße zu einer Trunkenheitsfahrt. Hier wurde ein 22-jähriger mit seinem Pkw kontrolliert und ein Alkoholergebnis von 2,38 Promille festgestellt.

In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

