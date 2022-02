Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomatensprengung

Bestwig (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sprengten unbekannte Täter einen freistehenden Geldautomaten in der Straße "Borghausen". Die Täter flüchteten mit einem Audi über die Autobahn in Richtung Meschede.

Zeugen meldeten gegen 3:10 Uhr einen lauten Knall und sahen einen dunklen Audi A6 Kombi flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und verloren das Fahrzeug im Bereich Soest aus den Augen. Eine sofort eingeleitet, kreisübergreifende Fahndung verlief negativ.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten die Täter Bargeld erbeuten. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit Festsprengstoff gesprengt. Durch die Explosion wurde ein geparktes Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben von Zeugen, handelt es sich um zwei Täter. Beide waren schwarz gekleidet und unterhielten sich in polnischer, tschechischer oder russischer Sprache.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wem sind in der Nacht zu Mittwoch und den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder der dunkle Audi aufgefallen?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell