POL-BN: "Fridays for Future" - Fahrraddemonstration am Freitag, 10.09.2021

Am kommenden Freitag (10.09.2021) findet in Bonn eine "Fridays for Future" -Demonstration unter dem Motto "Protest gegen motorisierten Individualverkehr und Autobahnen im Rahmen der IAA" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmern, die sich ab 13 Uhr am Hofgarten versammeln und sich anschließend von dort aus mit Fahrrädern auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Hofgarten, Am Hofgarten, Am Hof, B9 zur Kennedybrücke, Hermannstraße, Johann-Link-Straße, Auf der Schleide, Ringstraße, Rheinaustraße, Combahnstraße, Professor-Neu-Allee, Kennedybrücke, Sandkaule, Theaterstraße, über großen Radweg am Rhein entlang, Dahlmannstraße (World Conference Center), Wecklerstraße, B9, Hofgarten

Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr. Am Freitag ist entlang der aufgeführten Strecke mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei wird für entsprechende Verkehrsregelungen vor Ort sorgen und via twitter @polizei_nrw_bn über die Verkehrssituation während der Demonstration informieren.

