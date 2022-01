Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Autos zerkratzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon:

Im Tatzeitraum von Freitag, 14.00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr wurden in der "Niedere Straße" und der Mariengasse insgesamt sechs Pkw von unbekannten Tätern zerkratzt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

