Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit vier beschädigten Autos

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Pliesterbecker Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr hier in ein geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden zwei weitere geparkte Autos aufeinander geschoben. Die 72-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der gesamte Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell