Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf dem Westring entstanden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie am Sonntagmorgen um 7.25 Uhr ein Autofahrer gegen den geparkten grünen Opel Karl stieß - und dann weiterfuhr. Der Verursacher soll in einem Kombi unterwegs gewesen sein und den Unfall beim Rückwärtsfahren gebaut haben. Das Auto müsste demnach hinten rechts beschädigt sein. Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin wird gesucht.

Auf der Mirkstraße wurde am Samstagnachmittag, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, ein roter Peugeot 206 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Haltern am See:

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der heute Vormittag auf der Sythener Straße unterwegs und in einen Unfall verwickelt war, dann aber geflüchtet ist. Ein Dorstener Autofahrer musste dort mit seinem roten Ford, gegen 9.45 Uhr, einem schwarzen Auto ausweichen, deren Fahrer in Höhe des Windrades Nähe der A43 auf die Fahrbahn fahren wollte. Der Dorstener fuhr in den Straßengraben. Er blieb unverletzt, allerdings entstand auch Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell