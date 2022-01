Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Fleischautomat aufgebrochen

Winterberg-Siedlinghausen: In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in der Hochsauerlandstraße einen Münzautomaten auf. Der Automat steht vor einer Metzgerei. In dem Gerät befinden sich Fleischwaren. Die unbekannten Täter entwendeten eine Münzkassette aus dem Automaten. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Einbruch in Geschäft

Arnsberg: Unbekannte Täter drangen in ein im Umbau befindliches Geschäft in der Clemens-August-Straße ein. Dazu öffneten sie im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag bis Samstagvormittag gewaltsam die Eingangstür und drangen in das Geschäft ein. Es können noch keine Angaben zu Diebesgut gemacht werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

