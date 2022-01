Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsversuch im Bürgersolarpark in Holzen

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag, 29.01.2022, 20.50 Uhr zum wiederholten male durch einen Zaun auf das Gelände des Bürgersolarparks in Holzen. Offensichtlich waren die Täter an den Kabeln der Anlage interessiert. Die Täter verließen jedoch die Örtlichkeit ohne Beute, da sie vermutlich durch die eintreffende Polizei gestört wurden. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Hüsten unter 02932-9020-3211. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell