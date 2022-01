Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Sundern und Winterberg

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in Schwimmbad

Sundern-Langscheid In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Schwimmbad im Hakenbrinkweg eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes ein. Im Schwimmbad brachen die Täter die Tür zu einem Büroraum auf. Die Schränke im Büro wurden durchwühlt und Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Diebstahl von Edelmetall

Winterberg Von einem Gelände einer Firma in der Lamfert wurden mehrere Kupferrohre entwendet. Die unbekannten Täter schnitten den Zaun um das Firmengelände auf und gelangten so auf den Betriebshof. Von dort entwendeten sie mehrere Kupferrohre. Die Rohre waren pro Stück 10 Meter lang und 10 Kg schwer. Die Täter müssen einen Transporter zum Abtransport der Rohre benutzt haben. Der Diebstahl wurde am Donnerstag, 27.01.2022 gegen 14.00 Uhr bemerkt. Am Samstag, 22.01.2022 gegen Abend war der Zaun des Betriebes noch unbeschädigt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell