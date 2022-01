Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrügerisches Haustürgeschäft

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg-Neheim

Am gestrigen Tag gegen 10:00 Uhr kehrte ein älterer Mitbürger aus Arnsberg vom Einkaufen nach Hause zurück. Nachdem er in die Wohnung ging, stand plötzlich ein ca. 45 Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen hinter ihm in der Wohnung. Der unbekannte Mann bot ihm drei Jacken zum Kauf an. Der Täter erzählte dem Arnsberger eine mitleiderregende Geschichte und sagte, dass er dringend Bargeld bräuchte. Dazu wolle er die drei Jacken verkaufen. Der geschädigte Rentner ging mit dem unbekannten Tatverdächtigen zur Bank, hob mehrere hundert Euro ab und übergab das Geld dem Unbekannten. Dafür erhielt er die drei Jacken. Einen Tag später kamen dem Geschädigten Zweifel an dem Haustürgeschäft. Die herbeigerufene Polizei nahm eine Strafanzeige auf, da es sich bei den Jacken augenscheinlich um minderwertige Ware handelt. Die Polizei rät, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein, insbesondere wenn sie finanzielle Notlagen angeben. Treten sie resolut auf und informieren sie die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell