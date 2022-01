Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer und verletztem Fußgänger

Neheim (ots)

In der Fußgängerzone der Mendener Straße kam es am Freitag, 21.01.2022 gegen 07:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Ein 27jähriger Mann aus Neheim befuhr den für Radfahrer freigegebenen Bereich der Fußgängerzone und beabsichtige einen 33jährigen Neheimer zu passieren. Dieser trat in demselben Moment zur Seite, so dass es zur Kollision kam. Der Fußgänger stürzte und war kurzfristig benommen. Nach erster Betreuung durch den Fahrradfahrer und Passanten wurde er zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Arnsberg gebracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. (ko)

