Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmeneinbruch in Meschede

Meschede-Wennemen (ots)

Im Zeitraum vom 17.01. bis 22.01.2022 drangen unbekannte Täter in eine Zimmerei in Wennemen ein in dem sie ein Fenster aufhebelten. Aus der Werkstatt wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter Tel. 0291/9020-3411 entgegen. (ko)

