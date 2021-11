Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vollendeter Enkeltrickbetrug - Wer hat die Geldübergabe beobachtet?

Dormagen (ots)

Am späten Freitagabend (29.10.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem vollendeten Enkeltrickbetrug.

Die Seniorin schilderte, dass sie am Mittwoch (27.10.) einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkeltochter erhalten hatte. Diese behauptete, dass sie eine fünfstellige Summe für einen Notartermin benötige. Am darauffolgenden Tag (Donnerstag, 28.10.) wurde die lebensältere Dormagenerin nochmals telefonisch kontaktiert, um die Summe bei ihrer Bank abzuholen. Ein Taxi wurde ihr durch die Anruferin bestellt. Die vermeintliche Enkeltochter kündigte eine Frau an, die in der Zeit von 13 bis 14 Uhr das Bargeld an der Nesselrodestraße in ihrem Namen entgegennehmen würde. Die Seniorin wurde am vereinbarten Treffpunkt von einer Unbekannten mit ihrem Namen angesprochen und übergab der Abholerin das Geld. Erst am Freitag (29.10.) wurde die Dormagenerin stutzig und kontaktierte eigenständig ihre Enkeltochter unter der ihr bekannten Nummer - wodurch der Betrug aufflog. Daraufhin verständigte die Seniorin die Kripo.

Sie beschreibt die unbekannte Abholerin wie folgt: etwa 40 bis 50 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie hatte dunkelblondes, langes Haar, trug eine Handtasche sowie eine Mund-Nasen-Abdeckung und war modern gekleidet. Die Seniorin beschreibt die Unbekannte als "spanisch oder italienisch" aussehend.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die die Übergabe beobachtet haben oder vielleicht Hinweise geben können auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen dieser Art, manchmal sind sie leider erfolgreich. Die Täter gehen dabei sehr geschickt vor, setzen ihre Opfer unter Druck und nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. "Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt - die Täter können sehr überzeugend sein. Der beste Schutz: Die Maschen der Kriminellen kennen. Informationen dazu finden Sie auch in unserer Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell