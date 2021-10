Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feldfrische Kartoffeln für hilfsbereite Neusser

Neuss (ots)

Am späten Freitag Nachmittag (29.10), gegen 17:29 Uhr, befuhr ein 41 jähriger Bauer aus Frechen mit seinem Traktor mit Anhänger die Further Straße in Richtung Adolfstraße. Hier betätigte er versehentlich die Kippeinrichtung des Anhängers. Dabei verlor er ca. 1 Tonne Kartoffeln, welche auf die Fahrbahn fielen. Die Polizei musste kurzfristig verkehrsregelnd eingreifen, bis die Fahrbahn geräumt wurde. Die Hilfsbereitschaft der vorbeikommenden Neusser war vorbildlich. Sie halfen dem Bauern zunächst die Kartoffeln aufzuladen und bekamen von ihm dafür zum Dank Kartoffeln geschenkt.(Bi/Mü)

