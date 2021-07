Feuerwehr Essen

FW-E: Erneut ausgedehnter Dachstuhlbrand-keine Verletzten

Essen-Steele, Bewerungestraße Ecke Fürstinstraße, 19.07.2021, 02:10 Uhr (ots)

In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr Essen erneut zu einem Dachstuhlbrand in die Bewerungestraße alarmiert. Aus dem Gebäude, das bereits am Freitag (16.07.2021) gebrannt hat - wir berichteten - meldeten Anrufer wieder Rauch und Flammen aus dem Dach. Die ersten Kräfte vor Ort bestätigten diese Meldung. Das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses stand im Vollbrand. Obwohl das Gebäude durch die Kriminalpolizei versiegelt war, ging ein Trupp zur Kontrolle und Menschenrettung in das Gebäude. Es befanden sich keine Personen mehr im Objekt. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren im Innen-und Außenangriff sowie über zwei Drehleitern eingeleitet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Zurzeit, Stand 07:30 Uhr, laufen die Nachlöscharbeiten, die sich wegen akuter Einsturzgefahr schwierig gestalten. Da der Dachstuhl sowie die Dachgauben durch die beiden Brände schwer beschädigt sind, ist ein Innenangriff nicht mehr möglich. Die Glutnester müssen jetzt von außen über eine Drehleiter abgelöscht werden. Der Einsatz wird vermutlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Bewerungestraße ist voll gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.(CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell