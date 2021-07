Feuerwehr Essen

FW-E: Ausgedehnter Wohnungsbrand in einer Dachgeschosswohnung-keine Verletzten

Essen-Kray, Bewerungestraße Ecke Fürstinstraße, 16.07.2021, 15:55 Uhr (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Essen zu einer unklaren Feuermeldung in den Stadtteil Essen-Kray alarmiert. Noch auf der Anfahrt meldeten weitere Anrufer über den Notruf 112 Flammen aus einem Dachstuhl. Die ersten Feuerwehrkräfte erkannten einen ausgedehnten Wohnungsbrand in einem 3 ½ geschossigen Mehrfamilienhaus. Da nicht klar war ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde umgehend eine Menschenrettung mit zwei Trupps eingeleitet. Es befand sich niemand in der Brandwohnung. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits selbst verlassen. Es wurde eine Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Zeitgleich kamen zwei Drehleitern zum Einsatz von denen ebenfalls zwei C-Rohre vorgenommen wurden. Der Brand hatte sich in der Zwischenzeit in den Dachstuhl ausgebreitet. Zurzeit, Stand 18:30 Uhr laufen Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, einem weiteren Löschfahrzeug, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele im Einsatz. Wie lange der Einsatz noch andauert ist zurzeit noch nicht abzusehen. Die Bewerungestraße sowie die Fürstinstraße sind voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. (CR)

