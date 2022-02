Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede-Remblinghausen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei Zigarettenautomaten in der Straße Am Sportplatz und in der Wulstener Straße aufgebrochen. Unbekannte Täter durchtrennten mit einem Trennschleifer die Schließriegel der Automaten. Geld und Zigaretten wurden entwendet. Im selben Zeitraum wurde versucht, einen weiteren Zigarettenautomaten in der Jakobusstraße aufzubrechen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell