Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 18-jähriger Wiederholungstäter nach Vandalismus an S-Bahnhöfen festgenommen

Strausberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht nahmen Bundespolizisten einen 18-Jährigen am S-Bahnhof Straußberg Stadt vorläufig fest. Der Heranwachsende hatte dort in einer S-Bahn und auf dem Bahnsteig randaliert. Bereits kurz zuvor hatte ihn die Polizei Brandenburg wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Gegen 01:30 Uhr beschädigte der deutsche Staatsangehörige einen Unterstand am S-Bahnhof Fredersdorf, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg den Strausberger kurze Zeit später anhand einer Täterbeschreibung am S-Bahnhof Hegermühle stoppten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten ein Einhandmesser, ein Butterflymesser sowie einen Nothammer bei dem 18-Jährigen sicher.

Zivilkräfte der Bundespolizei folgten dem 18-Jährigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit einer S-Bahn in Richtung Strausberg Stadt. Die Beamten konnten etwas abgesetzt während der Fahrt beobachten, wie der junge Mann einen Feuerlöscher entwendete und diesen teilweise in der S-Bahn entleerte. Den Rest des Löschmittels versprühte er dann bei Ankunft in Straußberg Stadt auf dem Bahnsteig. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Beamten einen weiteren Nothammer, den der 18-Jährige in der S-Bahn entwendet hatte. Das versprühte Löschmittel beschädigte die Belüftung der Bremselektronik so stark, dass der Zug anschließend ausgesetzt werden musste.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe, Missbrauchs von Nothilfemitteln, Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den bereits polizeibekannten und unter Alkoholeinfluss (1,8 Promille Atemalkoholwert) stehenden 18-Jährigen ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Heranwachsenden zu seiner Wohnanschrift und übergaben ihn an seine Familie.

