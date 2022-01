Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Junge Frau mit Flüssigkeit aus Spielzeugpistole verletzt - Zeugen gesucht

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag spritzte ein Unbekannter einer 21-Jährigen am S-Bahnhof Lichterfelde West eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Komplizen. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Als die 21-Jährige gegen 00:45 Uhr in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S 1 am S-Bahnhof Lichterfelde West stieg, kamen ihr zwei augenscheinlich Jugendliche entgegen, die gerade den Zug verlassen wollten. Vollkommen unvermittelt spritzte einer der beiden der 21-Jährigen im Vorbeigehen plötzlich aus einer hellen Spielzeugpistole eine Flüssigkeit ins Gesicht. Danach stieg das Duo aus der S-Bahn. Nachdem sich die Türen der Bahn geschlossen hatten, verspürte die 21-Jährige ein starkes Brennen in den Augen und im Gesicht. Im S-Bahnhof Schöneberg sprach die Berlinerin dann Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG auf den Vorfall an und bat um Hilfe.

Rettungskräfte versorgten die 21-Jährige kurz darauf medizinisch. Die Rötungen und Schwellungen im Gesicht der jungen Frau deuteten nach Einschätzung der Sanitäter auf den Einsatz eines Pfeffersprays hin.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Laut Angaben der 21-Jährigen hatte der augenscheinlich jugendliche Angreifer blonde Haare und trug eine schwarze Jacke der Marke "The North Face".

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den beobachteten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030/2977790 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800/6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell