POL-RT: Fahndung nach entwichenem Untersuchungshäftling

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Die Polizei fahndet nach einem 22-Jährigen, der am Montagmittag aus der Untersuchungshaft geflohen ist.

Der Mann, bei dem es sich um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, war unter dem dringenden Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben, seit Mitte November in der Justizvollzugsanstalt Tübingen inhaftiert. Gegen 13.20 Uhr nutzte er während eines Arzttermins am Lorettoplatz eine günstige Gelegenheit und floh zu Fuß aus der Praxis. Nach Alarmierung der Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Der Gesuchte ist 180 Zentimeter groß und von kräftiger, sportlicher Figur. Er hat dunkelblonde, kurze Haare, grün-braune Augen und war mit einem grauen Pullover, blauen Jeans und schwarz-blauen Schuhen bekleidet. Der Flüchtige spricht schlecht Deutsch und ansonsten nur Polnisch oder Englisch.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

