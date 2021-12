Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Parkende Fahrzeuge gerammt

Eine medizinische Ursache dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge ursächlich für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagnachmittag auf der Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 15.45 Uhr mit seiner Mercedes-E Klasse auf der Stuttgarter Straße aus Richtung B 28 kommend unterwegs, als er kurz nach der Tankstelle die Kontrolle über seinen Wagen verlor und zunächst nach links geriet. Ein 23-Jähriger, der mit seiner Mercedes A-Klasse entgegenkam, musste nach rechts ausweichen um eine Frontalkollision zu vermeiden. Der E-Klasse-Fahrer wich seinerseits nach rechts aus und krachte dabei ungebremst gegen eine Straßenlaterne, einen geparkten Fiat 500 sowie einen davor stehenden VW Polo. Der 46-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während an der A-Klasse soweit bislang bekannt ist, lediglich ein Spiegel beschädigt wurde, dürfte an der E-Klasse, dem Fiat und dem VW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Alle drei Autos mussten nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell