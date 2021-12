Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Maienwalterstraße entstanden ist. Ein 65-Jähriger befuhr kurz nach zehn Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die Maienwalterstraße in Richtung Krummenackerstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zur seitlich streifenden Kollision mit einem entgegenkommenden Porsche einer 65-Jährigen sowie einem dahinter fahrenden BMW eines 82-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand, allerdings war der Porsche nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Auf Pkw aufgefahren

Möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel hat eine 18-Jährige am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der L 1202 verursacht. Die Frau war mit einem Peugeot gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Dabei fuhr sie an einer Ampel auf den vor ihr wartenden BMW eines 55-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung der 18-Jährigen ergaben, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

