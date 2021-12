Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmittag in der Sondelfinger Straße eine Fußgängerin angefahren worden ist, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Kurz nach 13.30 Uhr überquerten eine 20-jährige Fußgängerin und ihr Begleiter auf Höhe der Bushaltestelle Storlachstraße die Sondelfinger Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr zur selben Zeit die Sondelfinger Straße aus Richtung Sondelfingen kommend. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Autofahrer die Personen auf der Fahrbahn aufgrund der tiefstehenden Sonne sehr spät erkannt haben, bremste sein Fahrzeug ab und hupte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw gestreift und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der unbekannte Autofahrer hielt mit einiger Entfernung kurz an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfall und dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen blauen Mittelklassewagen gehandelt haben soll, werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (sm)

Riederich (RT): In Bäckereifilialen eingebrochen

In zwei Bäckereifilialen in der Metzinger Straße und in der Mittelstädter Straße ist vermutlich ein und derselbe Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Einbrecher über einen Nebeneingang zunächst gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Filiale in der Metzinger Straße. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem dürfte er bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls eine Nebeneingangstüre einer Bäckereifiliale in der Mittelstädter Straße aufgewuchtet. Ob hier etwas gestohlen wurde und die Höhe des angerichteten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Grafenberg (RT): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein Unfallverursacher musste am Sonntagnachmittag seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss in eine Leitplanke gefahren ist. Der 37-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit einem Audi auf der B 313 von Metzingen in Richtung Grafenberg unterwegs. Auf der Gefällstrecke nach der Abzweigung in Richtung Neugreuth prallte er mit dem Wagen gegen die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Audi wurde in der Folge abgewiesen und kam quer auf der Straße zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls hatten die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Der 37-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Allerdings wurde bei einem Alkoholtest ein vorläufiger Wert von über einem Promille festgestellt, weshalb der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Audi wurde abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 11.000 Euro. (rn)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein wirtschaftlicher Totalschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 465 ereignet hat. Gegen 15 Uhr befuhr ein 58-Jähringer mit seinem SUV die Bundesstraße von Münsingen kommend in Richtung Seeburg. Dabei geriet er im Bereich der Einmündung zur K 6703 aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen in den rechten Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der SUV schleuderte in der Folge nach links, kam dort von der Fahrbahn ab und schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Ob ein Flurschaden in der Wiese entstandenen ist, wird noch geprüft. (rn)

Lichtenstein (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin beim Überschlag mit ihrem Fahrzeug am Sonntagmorgen auf der L 387 erlitten. Die 20-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Holzelfinger Steige bergabwärts unterwegs. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte mit dem Pkw gegen eine Hangbegrenzung auf der Gegenfahrspur. Anschließend überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Die Holzelfinger Steige musste bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa zehn Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Unachtsam die Fahrbahn betreten

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 62-Jährige, die am frühen Montagmorgen auf der Flandernstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Peugeot die Flandernstraße bergabwärts in Richtung Rotenackerstraße, als ihm ein Linienbus entgegenkam. Dieser hielt an, um dem Peugeot-Fahrer die Durchfahrt zu gewähren, als plötzlich die 62-jährige Fußgängerin ohne auf den Verkehr zu achten hinter dem Bus hervortrat, um die Fahrbahn zu überqueren. Trotz dem Versuch, durch eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden, wurde die Fußgängerin von dem Peugeot erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Am Wochenende sind in Kirchheim, wie bislang bekannt ist, insgesamt zehn geparkte Autos von einem Unbekannten angegangen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, beschädigte der Täter die in der Jahnstraße abgestellten Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller mit einem spitzen Gegenstand. Ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge verursachte er dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer eines silbernen Pkw, der am Sonntagabend an der Einmündung der K 7122 in die L 415 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Balingen. Ein 30-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Landesstraße von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs, als von der Einmündung der K 7122 von Binsdorf kommend ein silberner Pkw nach rechts in die Landesstraße in Richtung Rosenfeld einbog. Dabei kam das silberne Fahrzeug in weitem Bogen auf die Gegenfahrspur, sodass der Tiguan-Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Eine hinter dem VW fahrende 23-Jährige konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte mit großer Wucht mit ihrem Toyota ins Heck des Vorausfahrenden. Der Fahrer des silbernen Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Rosenfeld. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand, allerdings waren der VW und der Toyota nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beläuft sich insgesamt auf geschätzte 10.000 Euro. Hinweise zu dem silbernen Pkw nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (cw)

