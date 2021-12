Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Randalierer, Farbschmierereien

Reutlingen (ots)

Farbschmierereien am Rathaus (Zeugenaufruf)

Farbschmierereien haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Reutlingen begangen. Am frühen Morgen des Samstages wurde der Polizei mitgeteilt, dass die Fassade, die Eingangstüren und Schaukästen am Reutlinger Rathaus mit großen roten Hakenkreuzen besprüht wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 06.00 Uhr ihr Unwesen trieben. Zudem wurden die gleichen Schmierereien am Kassenautomat und den Aufzugstüren an der Tiefgarage "Tübinger Tor" festgestellt. Die Polizei Reutlingen, Tel. 07121/942-3333, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Kirchheim/Teck (ES): Einkaufstasche entrissen

Zwischen der Osianderstraße und der Wehrstraße ist am Samstagvormittag einer 74-Jährigen die Einkaufstasche entrissen worden. Gegen 10.45 Uhr wurde die ältere Dame auf einem Fußweg von zwei Männern von hinten angegangen und ihrer Einkaufstasche samt Inhalt beraubt. Die Frau wurde hierbei nicht verletzt. Nachdem eine Zeugin sofort die Polizei alarmierte, konnte im Rahmen der Fahndung ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Denkendorf (ES): Einbruch

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in eine Firma in der Körschtalstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort die Spuren.

Deizisau (ES): Einbruch in Firma

Am frühen Samstagmorgen sind gegen 02.45 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Plochinger Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Stand schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere der Firma, wo mehrere Schubladen durchwühlt wurden. Vermutlich verließen sie ohne Diebesgut das Gebäude wieder. Die Spuren wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Albstadt (ZAK): Randalierer

In der Stadtmitte von Albstadt-Ebingen ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, bei dem mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich waren, gekommen. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Geschäfts drei grölende Personen, die die Kundschaft anpöbelten und das Geschäft nicht verlassen wollten. Beim Eintreffen der Polizei am Kirchengraben zeigten sich die Angetroffenen aggressiv. Zwei kamen dem ausgesprochenen Platzverweis widerwillig nach, während sich ein 21-Jähriger weiter uneinsichtig zeigte und deshalb kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen wehrte er sich, weshalb der Einsatz von Pfefferspray notwendig war. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Polizeibeamter wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Mehrere umherstehende Personen mischten sich in die Situation ein und warfen Schneebälle und Getränkedosen in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Diese forderten daraufhin Verstärkung an. Mit Eintreffen der weiteren Einsatzkräfte beruhigte sich die Lage. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell