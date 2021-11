Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Dienstagabend auf einem Parkplatz "Vogelsee" ein Navigationsgerät aus einem BMW. Der Unbekannte soll zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zwei Scheiben des geparkten Wagens eingeschlagen haben, um an das Diebesgut zu gelangen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell