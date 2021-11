Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Windberg: Drei Autofahrerinnen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Marienburger Straße sind am Donnerstagmorgen, 25.11.2021, zwei Personen leicht und eine schwer verletzt worden.

Nach Zeugenaussagen befuhr eine 22-jährige Frau gegen 07:15 Uhr mit ihrem Auto die Marienburgerstraße in Richtung Schürenweg. An der Kreuzung Viersener Straße soll sie sich mit ihrem Wagen in Richtung der Linksabbiegerspur orientiert haben. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt schon zwei andere Autofahrerinnen (57 und 20 Jahre), die beabsichtigten mit ihren Wagen hintereinander links in die Viersener Straße abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die 22-Jährige dann auf den hinteren der beiden Wagen auf. Durch den Zusammenprall kippte das Auto der 22-Jährigen auf die Seite und die beiden anderen Wagen wurden aufeinander geschoben.

Rettungskräfte brachten die drei Autofahrerinnen verletzt ins Krankenhaus. Die 57- und die 20-Jährige konnten dieses nach einer ambulanten Behandlung kurz darauf wieder verlassen. Die 22-Jährige verblieb schwer verletzt in der Klinik.(jl)

Die Polizei sperrte die Kreuzung Marienburger Straße Ecke Viersener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett.

