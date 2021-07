Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen

Neuenrade (ots)

In der Nacht vom 16.07.2021 auf den 17.07.2021 wurden an zwei Fahrzeugen in der Straße Wermensiepen die Reifen zerstochen. In einem Fall war ein roter VW Golf betroffen, in einem anderen Fall war es ein VW Touran in grau. Der unbekannte Täter beschädigte jeweils alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand und entfernte sich anschließend unbemerkt.

Hinweise an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.

