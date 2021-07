Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Kabelklau

Kierspe /Meinerzhagen (ots)

Kierspe

Im Tatzeitraum vom 15.07.2021 bis 17:07.2021 drangen ein oder mehrere Täter in eine leerstehende Wohnung am Haunerbusch ein. Sie gelangten über ein seitliches Fenster in das Objekt und durchsuchten die Räume. Der oder die Täter entwendeten Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Keller des Hauses entwendeten die Täter noch zusätzlich diverse Werkzeuge. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit unbemerkt.

Meinerzhagen

Im Tatzeitraum vom 16.07.2021 bis 19.07.2021 entwendeten unbekannte Täter ca. 75 m Elektokabel von einer Baustelle an der Willersthagener Straße. Dafür mussten der oder die Täter den Stromkasten öffnen, um die Kabel auszubauen.

In der Gerichtstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte und entwendeten einen Winkelschleifer. Sie beschädigten dabei die Holzverriegelung der Eingangstür. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unbemerkt.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell