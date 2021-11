Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit erheblichen Verkehrsstörungen

Recklinghausen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten und etwa 10.000 Euro Sachschaden, kam es heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, an der Ecke Westring/ Westerholter Weg. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Datteln bog vom Westring, nach links, auf den Westerholter Weg ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Dieser war auf dem Westring in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem erheblichen Rückstau in alle Richtungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

